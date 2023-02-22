Ortalık savaş alanına döndü... İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:07

Feci kaza, Fırat Ilgaz Caddesi'nde 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Arslan yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızlı bir şekilde karşı şeride geçti.

O sırada Pınar Canlı idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü Gökhan Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar Canlı ve kızı Ayşe Canlı ise yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

"YANINDAKİ ÇOCUK 'UYKUM GELİYOR' DİYORDU"

Kazayı gören Osman Çakaner, "Bir araç karşı şeritten geliyordu sonra takla attı. Karşı şeritteki araca çarptı. Sürücünün kafası kanıyordu, yanındaki çocuk da 'uykum geliyor' diyordu. Çocuk da yaralıydı. Araçta sadece bir kadın ve çocuk vardı" dedi.

Kaza nedeniyle Rıfat Ilgaz Caddesi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.