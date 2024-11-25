Mardin’de yoğun yağış nedeniyle bina çöktü: Yaralılar var!
Mardin’de yoğun yağış nedeniyle çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle bir bina çöktü.
Çökme sonucu iki yurttaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine hızla intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yurttaşları yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: #mardin #kar yağışı #Bina #çökme
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