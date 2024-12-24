Ortalık savaş alanına döndü... Minibüs park halindeki araca çarptı!

Isparta'da seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ortalık savaş alanına döndü... Minibüs park halindeki araca çarptı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:42

Isparta'da Cumhuriyet Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hasan K. yönetimindeki 32 FG 060 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğini yıktı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde seyir halindeki minibüsün, çarpması sonucu otomobilin hareket ederek, kaldırımdaki direği yıktığı anlar yer aldı.

"BALKONDAN BAKTIM ARACIMA ÇARPIYORLAR"

Otomobil sahibi Rıfat Ali Tutmaz, iş yerini kapattıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan evinin önüne aracını park ettiğini söyledi. Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyleyen Tutmaz, "Balkondan baktığımda aracıma çarpıldığını gördüm" dedi.

Tutmaz, minibüs sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Polis ve zabıtalar geldi tutanaklar tutuldu. Tahminine göre 200 bin civarında hasar olabilir" diye konuştu. 


Etiketler: #Isparta #kaza #Minibüs #otomobil

İlgili Haberler

Denizli'de park halindeki araçlara çarpıp kaçtı: Yaralılar var!

Denizli'de park halindeki araçlara çarpıp kaçtı: Yaralılar var!
İstanbul Başakşehir'de faciadan dönüldü... İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de faciadan dönüldü... İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
Sultangazi'de bir garip olay: Kavgadan kaçarken park halindeki araçlara çarptı

Sultangazi'de bir garip olay: Kavgadan kaçarken park halindeki araçlara çarptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler