Ortalık savaş alanına döndü... Minibüs park halindeki araca çarptı!
Isparta'da seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Isparta'da Cumhuriyet Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Hasan K. yönetimindeki 32 FG 060 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğini yıktı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde seyir halindeki minibüsün, çarpması sonucu otomobilin hareket ederek, kaldırımdaki direği yıktığı anlar yer aldı.
"BALKONDAN BAKTIM ARACIMA ÇARPIYORLAR"
Otomobil sahibi Rıfat Ali Tutmaz, iş yerini kapattıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan evinin önüne aracını park ettiğini söyledi. Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyleyen Tutmaz, "Balkondan baktığımda aracıma çarpıldığını gördüm" dedi.
Tutmaz, minibüs sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Polis ve zabıtalar geldi tutanaklar tutuldu. Tahminine göre 200 bin civarında hasar olabilir" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- AKP’ye katılacaklar mı?
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı