Sultangazi'de bir garip olay: Kavgadan kaçarken park halindeki araçlara çarptı
Sultangazi'de gece saatlerinde sokakta otomobiliyle ilerleyen sürücüyle market önünde bulunan kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı sırada park halindeki araçlara çarptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde, cumartesi gecesi saat 22.30 sıralarında sokakta ilerleyen otomobil sürücüsüyle market önünde bulunan kişiler arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakırken mahalle sakinleri iki tarafı ayırmaya çalıştı. Market önünde bulunanlar tekme ve yumruklarla otomobil sürücüsüne saldırdı.
Bu sırada aracına binen sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Sürücü kaçtığı sırada park halindeki araçlara çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Araçta bulunan sürücünün market önündeki kişilerle sözlü tartışma yaşadığı anlar ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından sürücünün aracına binmesi ve park halindeki araçlara çarparak olay yerinden uzaklaştığı anlar da görülüyor.
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