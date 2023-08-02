Ortalık savaş alanına döndü... Sultangazi'de 'kemerli' kavga

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü, ortalık karıştı. Taraflar, tekme, yumruk ve kemerlerle birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:30
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İsmetpaşa Mahallesi'nde 30 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında; parkta buluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları, tarafların kız arkadaşları araya girerek ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir grup, kavga ettikleri kişiyi aralarına alarak kemerle darbetti.

MOTOSİKLETE TEKME ATTI

Çevredeki bir kişi duruma müdahale ederek her iki tarafı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada taraflardan biri, kavga ettiği kişiye ait motosiklete tekme atarak yere düşürdü. Taraflar yeniden kavgaya tutuştu.

Yaşanan o anlar ise, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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