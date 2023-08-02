Tokat'ta dehşet: 16 yaşındaki Koray iki grup arasındaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Koray Belene, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 genç yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 07:45
Tokat'ta dehşet: 16 yaşındaki Koray iki grup arasındaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü
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Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci sokakta, saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene, yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koray Belene, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen E.T.Ş. (16) ve A.S.'yi (16) yakaladı. 


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