Tokat'ta dehşet: 16 yaşındaki Koray iki grup arasındaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Yayınlanma: 02.08.2023 - 07:45

Güncelleme: 02.08.2023 - 07:46

Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci sokakta, saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene, yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koray Belene, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen E.T.Ş. (16) ve A.S.'yi (16) yakaladı.