Ortalık savaş alanına döndü: Tekirdağ'daki bıçaklı, sopalı kavga!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde önceki gece kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.K. (27) ve Y.G. (25) bıçakla yaralandı.
Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki grubun birbirlerine sopalar, tekmelerle saldırdığı ve bıçakların kullanıldığı yer aldı.
10 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Ü., Emrah D. ve Can Ç., çıkarıldıkları mahkemede, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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