Zeytinburnu'nda 'derbi' kavgası: Bıçakla sataştı!

İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından Fenerbahçe formalı bir kişi, evine giden bir kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:45
Zeytinburnu'nda 'derbi' kavgası: Bıçakla sataştı!
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Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde, önceki akşam 22.00 sıralarında Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından, evine gitmek isteyen kişiye, aracıyla yoldan geçen bir Fenerbahçe formalı kişinin saldırısına uğradı.

BIÇAKLA SATAŞTI

Fenerbahçeli formalı kişi, elinde bıçakla aracından inerek, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı.

Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak, oradan uzaklaştı.


Zeytinburnu Derbi galatasaray fenerbahçe

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