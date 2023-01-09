Zeytinburnu'nda 'derbi' kavgası: Bıçakla sataştı!
İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından Fenerbahçe formalı bir kişi, evine giden bir kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde, önceki akşam 22.00 sıralarında Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından, evine gitmek isteyen kişiye, aracıyla yoldan geçen bir Fenerbahçe formalı kişinin saldırısına uğradı.
BIÇAKLA SATAŞTI
Fenerbahçeli formalı kişi, elinde bıçakla aracından inerek, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı.
Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak, oradan uzaklaştı.
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