Ortalık savaş alanına dönmüştü: Adana Adliyesi'ndeki kavgaya 5 tutuklama
Adana Adalet Sarayı’nda duruşma salonu önünde çıkan kavgada, 13 güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla darbeden 5 şüpheli tutuklandı. Hastanede tedavisi süren güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Adana Adalet Sarayı’nda 15 Aralık günü saat 11.00 sıralarında 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde görülen ‘yaralama’ davası sonrası duruşma salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler, tarafları koridordan uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Gruptaki Erol A., Fırat A., Nurullah A., Serdar A., Uğur A. ile M.A., ellerindeki coplarını aldığı güvenlik görevlilerini darbetti. Koridorda başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü. Gruptakiler, yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla darbetti.
Kavga, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. O anlar adliyedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
GÜVENİK GÖREVLİSİNİN DURUMU AĞIR
Kavgada yaralanan 13 güvenlik görevlisi, çağırılan ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 6 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
Tedaviye alınan güvenlik görevlilerinden birinin, durumunun ağır olduğu belirtildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
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