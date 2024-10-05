Ortalık savaş alanına dönmüştü: Avcılar E-5'teki olayda yaralılardan biri hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar’da dün yaşanan olayda Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., bir galeriden çaldığı cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçtığı olayda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nassim D.’nin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

Ortalık savaş alanına dönmüştü: Avcılar E-5'teki olayda yaralılardan biri hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 12:14

E-5 kara yolu Avcılar yan yolda dün saat 15.15 sıralarında, Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istenmişti.

14 ARACA ÇARPMIŞTI

N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 14 araca çarparak kaçmıştı. 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞETİ YAŞATAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Avcılar’da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas Uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D.’nin aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde galeriye müşteri gibi gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor.

Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D’nin aracı alıp kaçtığı anlar görülüyor.


Etiketler: #Avcılar

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