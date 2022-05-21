Ortaokul öğrencilerine ödüllü oruç tutturuldu
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Şemikler Ortaokulu’nda, ramazan ayının tamamında oruç tutan 65 ortaokul öğrencisinin belirlendiği ve ödül olarak bir AVM’ye götürülerek oyun alanında ücretsiz olarak oyun oynayacakları öğrenildi.
Okul öğretmenlerinden H.Ö.’nün sınıf grubuna atılan mesajıyla ortaya çıkan yarışmayla ilgili gönderilen mesaj şu şekilde: “Ramazan ayında oruçlarının tamamını tutan öğrencilerimizi belirledik. 23 Mayıs Pazartesi günü oruçlarının tamamını tutan 65 öğrencimizi ödül olarak AVM’ye götürerek oyun alanında ücretsiz olarak eğlenmelerini sağlayacağız” denildi.
BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre; gönderilen bir diğer mesajda ise ramazan ayında bir başka yarışmanın daha yapıldığı ve 9 öğrencinin ödül almaya hak kazandığı ve bu öğrencilere 100’er TL para ödülü verildiği belirtildi.
Yarışmanın içeriğiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi.
Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, “Ortaokulda gerçekleşen söz konusu etkinlik ve sonucunda yapılan ödüllendirme; ülke genelinde yaşanan eğitime dinsel bir hüviyet kazandırma çabalarının bir kesitidir. Laiklik karşıtı, ayrımcı, dayatmacı ve dini inançları istismar etmeye dayalı bu tür etkinliklere karşı milli eğitim müdürlüklerini, okul idarecilerini ve öğretmenleri uyarırken başta velilerimiz olmak üzere eğitim hayatımızın tüm paydaşlarını bu tip faaliyetlere karşı dikkatli, denetleyici ve sorgulayıcı olmaya çağırıyoruz. İktidarın her türlü çarpıtma ve manipülasyonlarına rağmen ülkemizin gerçek anlamda demokratik laik bir yaşama ve eğitime olan ihtiyacı ortadadır. Eğitim Sen Denizli Şubesi olarak, bu tip gerici uygulamaların sıkı takipçisi olurken, laik bir yaşamı ve eğitimi savunmaya; bunun mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
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