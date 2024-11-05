Ortaokul öğrencisi tartıştığı arkadaşını bıçakladı!
Bolu’da Milli Egemenlik Ortaokulu’nda okuyan 8.sınıf öğrencisi 2 çocuk kavga etti. Kavgada çocuklardan biri çantasından çıkardığı bıçakla, 12 yaşındaki Afgan uyruklu ortaokul öğrencisini yaraladı.
Olay, İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Milli Egemenlik Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle arasında Afgan uyruklu öğrenci S.A.(12), başka bir arkadaşıyla parkta kavga etti.
Kimliği öğrenilemeyen çocuk, kavga esnasında çantasından çıkardığı bıçağı, S.A’nın kafasına savurdu. Bıçağın kafasına gelmemesi için eliyle engel olan S.A., elinden bıçakla yaralandı. Öğretmenlerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından okulda ilk müdahalesi yapılan S.A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kavga sonrasında olay yerinden kaçan çocuğun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Etiketler: #bolu #bıçaklı saldırı
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