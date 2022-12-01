Ortaokulda vahşet: 13 yaşındaki öğrenci ölü bulundu, erişim yasağı getirildi

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:03

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "30 Kasım 2022 günü saat 13.30 Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Ortaokulunda iki öğrenci arasında geçen kasten öldürme olayında mahkeme kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Fatma Nisa Yürekli)

NE OLMUŞTU?

Mersin'de bulunan bir ortaokulun zemin katında sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu. Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.