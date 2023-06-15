OSB için keşif yapıldı: Gerekirse ölürüm, vermem bir karış toprağımı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:38

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:44

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Gölpazarı’ndaki verimli tarım arazilerine 78 milyon TL’ye yapılmak istenen OSB projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından Aralık 2022’de ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı verildi. Yaklaşık 600 bin metrekarelik tarım alanlarını etkileyecek projeye ise başta köylüler ve çiftçiler olmak üzere yaşam savunucuları karşı çıktı. Öte yandan yakınından fay hattı geçen ovanın yapılaşmaya açılması ise tepkilere neden oldu. Kararın iptali edilmesi için Gölpazarı Çevre Koruma Derneği ve yurttaşlar Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) da müdahil oldu.

PANKART AÇTILAR

Dava açılması üzerine mahkeme beş kişiden oluşan bilirkişi heyetinin bölgeyi gezmesine karar verdi. Bugün sabah saatlerinde bölgeye giden heyeti köylüler pankartlarla karşıladı. Köylüler keşif öncesinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bir yurttaş, “Gerekirse ölürüm vermem bir karış toprağımı. Bu mülk benim mülküm, vermiyorum hakkımı” denildi. Bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu rapordan sonra kararın çıkacağı düşünülüyor.