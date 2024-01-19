OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:35

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:35

Gölpazarı’nda Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılamak istenen 78 milyon 128 bin 113 TL değerindeki OSB projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştu.

Yaklaşık 600 bin metrekarelik tarım alanlarını etkileyen projeye ise bakanlık tarafından Aralık 2022’de “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. Yaşam savunucuları ve köylüler projeye karşı tarım alanlarını korumak için mücadele başlattı.

Başta Gölpazarı Çevre Koruma Derneği olmak üzere köylüler Sakarya 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) da müdahil oldu.

Geçen aylarda mahkeme ara kararını açıklayarak projenin hukuka uygun olmadığı belirtmişti.

RAPORDA EKSİKLİKLER VAR

Son olarak mahkeme 19 Aralık 2023’te görülen davanın kararını da açıkladı. Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda, proje için alternatifli yer arayışı yapılmadığı ve bilimsel olarak yeterlilik olmadığı dile getirildi. Ayrıca proje için yeterli hesaplamalar yapılmadığı belirtildi. Mahkeme kararında, “Eksik inceleme ve değerlendirme içeren nihai ÇED raporuna dayanılarak tesis edilen ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denildi. Mahkeme temyiz yolunu açık bıraktı.

TRAKTÖRLE GİTTİLER

Geleceğin tarım olduğunu ve tarlalarında OSB istemediklerini belirten köylüler, Kasım 2021’de proje için gerçekleştirilen halkın katılımı toplantısına 70 traktörle birlikte giderek farkındalık yaratmıştı.