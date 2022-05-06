Osman Kavala'dan davaya yönelik değerlendirme

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:44

Gezi Parkı direnişini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Osman Kavala ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye’nin Soros’uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargı kararını verdi, artık atılan adıma tabi olmak gerekir” demişti.

Osman Kavala, halktv.com.tr'de Şirin Payzın'ın sorularına Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yazılı olarak yanıt verdi.

SEÇİMİ İŞARET ETTİ

"Ne zaman serbest kalacağınızı düşünüyorsunuz, umudunuzu koruyor musunuz" sorusuna Kavala, "Bu kararın Yargıtay’da bozulacağına inanıyorum. Ama seçimlerden önce kararın bozulacağına ihtimal vermiyorum. Zira bu kurgu ve karar önümüzdeki süreçte iktidar tarafından kullanılmak istenecek kanaatindeyim. Seçimlerden sonra bir iktidar değişikliği olması ve yeni iktidarın, 6 partinin mutabakat metninde vurgulandığı gibi, evrensel normlara göre çalışan bağımsız bir yargının tesisine öncelik vermesi halinde, sadece Gezi Davası'nda mahkûm olanlar değil hukuksuz olarak tutuklanan, hüküm giymiş olan bütün yurttaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmalarının da yolu açılabilir" yanıtını verdi.

Kavala devamında da "Bu kararın, yargının içine düştüğü durumun vahametinin, bunun tüm yurttaşlar için yarattığı tehlikenin olanca açıklığıyla anlaşılmasına katkı yaptığını düşünüyorum. Bu bağlamda sözlerimizin daha dinlenebilir olduğunu düşünüyorum. Bağımsız, evrensel hukuk normlarına göre çalışan yargının demokrasinin temel şartı olduğunu daha etkili biçimde anlatabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.