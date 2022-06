Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

14 Haziran 2022 Salı, 18:29

Ayşe Buğra 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası romancı Tarık Buğra, annesi akademisyen ve oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde tamamladı, aynı üniversitede yüksek lisansını ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora derecesini aldı.

İstanbul Üniversitesi, McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Sherbrooke Üniversitesi'nde çalıştı. 1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılında iş insanı Osman Kavala ile evlendi.

AYŞE BUĞRA'NIN ESERLERİ

New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business

Sınıftan Sınıfa

Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye'de Sosyal Politika,

Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde: İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar

Islam in Economic Organizations

State and Business in Modern Turkey

İktisatçılar ve İnsanlar

AYŞE BUĞRA'NIN ÖDÜLLERİ

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar yapan Buğra, 1995 yılında Devlet Ve insanlar adlı eseri ile Sosyal Bilimler alanında Sedat Simavi Ödülü'nü kazandı. 2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle "Celso Furtado Ödülü" olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü. 2018 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün önerisiyle verilmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülünü aldı. 2021 yılı Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği'nin Duygu Asena Ödülü'nü aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı başlattıkları eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada "Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” diyerek Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef almıştı.