Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak
İstanbul'da Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak.
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Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 18, 2024
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 19 Ocak Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.
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