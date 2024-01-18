Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak

İstanbul'da Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:31
Osmanbey metro istasyonu yarın 3 saat işletmeye kapatılacak
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Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.


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