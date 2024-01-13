Son dakika... Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!

Son dakika haberi...İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman arasında hizmet veren ‘M2’ numaralı metro hattında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:20
Son dakika... Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!
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İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman arasında hizmet veren ‘M2’ numaralı metro hattında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili metro istasyonlarında bekleyen yurttaşlara anonsla bilgilendirme yapıldı.

Metro İstanbul tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada ise intihar girişiminin gerçekleştiği Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.


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