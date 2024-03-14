Osmancık'ta leblebi büyüklüğünde dolu yağdı
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyüne leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası köy beyaz örtüyle kaplandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yüksek kesimlerde dolu yağışı etkisini gösterdi.
İlçeye bağlı Tepeyolaltı köyünde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.
İNCELEME YAPILACAK
Köy sakinleri dolu yağışını evlerinde izlerken, bazı yurttaşlar da cep telefonları ile dolu yağışını görüntüledi.
Bölgede etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığının yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.
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