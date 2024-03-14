Osmancık'ta leblebi büyüklüğünde dolu yağdı

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyüne leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası köy beyaz örtüyle kaplandı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:39
Osmancık'ta leblebi büyüklüğünde dolu yağdı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde yüksek kesimlerde dolu yağışı etkisini gösterdi.

İlçeye bağlı Tepeyolaltı köyünde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.

İNCELEME YAPILACAK

Köy sakinleri dolu yağışını evlerinde izlerken, bazı yurttaşlar da cep telefonları ile dolu yağışını görüntüledi.

Bölgede etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığının yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.


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