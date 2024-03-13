Korku dolu anlar... Gece vakti eve kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:35

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:35

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın evine, geçen günlerde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın N.A. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.