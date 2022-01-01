Osmangazi Köprüsü de zamdan nasibini aldı!
Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.
Yap işlet devret yöntemiyle yapılan projelerin vatandaşa doğrudan ve dolaylı maliyeti, hem döviz kurlarındaki hem de ABD enflasyonundaki artış nedeniyle katlanıyor.
Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarıyla yeni yıla giren Türkiye'ye bir kötü haber de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, haziran 2016’da söz konusu köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı.
YÜZDE 25 ZAM GELDİ
2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147,5 TL idi, yeni yılla bu rakam yüzde 25 arttı ve 184.5 TL oldu. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- AKP'den zamlar için açıklama
- Araç sahiplerine bir kötü haber daha
- İsmailağa'da ipler koptu
- Kara kış başlıyor: 2022'ye zamlarla girdik!
- İstanbul'un enflasyonu fırladı!
- İşte kazanan şanslı numaralar
- Avrasya Tüneli ve köprülere zam
- 2022 yılı resmi tatil takvimi belli oldu