Osmangazi Köprüsü'nde bir garip olay... Araçların lastikleri aynı anda patladı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:58

Güncelleme: 16.09.2023 - 13:15

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa’dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10’dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı.

Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken bazı sürücüler lastikçiye kadar gitti.

Diğer sürücüler tedirgin şekilde ilerlerken o anları bir sürücü kamerayla kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birçok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.