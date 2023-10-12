Osmangazi Köprüsü’nde kaza: 8 yaralı

Osmangazi Köprüsü’nde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:42
Osmangazi Köprüsü’nde kaza: 8 yaralı
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Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nün Yalova yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.


Osmangazi köprüsü trafik kazası

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