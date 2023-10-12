Osmangazi Köprüsü’nde kaza: 8 yaralı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:00

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nün Yalova yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.



