Osmangazi Köprüsü’nde kaza: 8 yaralı
Osmangazi Köprüsü’nde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nün Yalova yönünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
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