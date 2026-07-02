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Osmaniye'deki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi: Babasının ardından oğlu da kurtarılamadı

Osmaniye'deki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi: Babasının ardından oğlu da kurtarılamadı

2.07.2026 11:22:00
Güncellenme:
DHA
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Osmaniye'deki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi: Babasının ardından oğlu da kurtarılamadı

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada İrfan Tamer'in ardından hastanede tedavi gören oğlu Yusuf Tamer de kurtarılamadı.

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Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde 13 Haziran günü silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ve İrfan Tamer (50) arasında tartışma çıktı. Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un da (22) katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan ve Yusuf Tamer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Yaralılardan İrfan Tamer, kurtarılamadı. Olay günü hayatını kaybeden İrfan Tamer'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Polis, Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Öte yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hastanedeki tedavisi süren Yusuf Tamer de bu sabah hayatını kaybetti. Tamer'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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İlgili Konular: #kavga #osmaniye #silahlı kavga #Akraba

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