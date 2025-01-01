Osmaniye merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 01.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:34

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis, geçmiş dönemlerde Suriye’de örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmaniye merkezli olarak Gaziantep ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K., M.A. ve M.Ş. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.