Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz kimdir?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:36

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:36

Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020'deki 2020/274 sayılı kararıyla Osmaniye Valisi olarak atandı. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

OSMANİYE VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ KİMDİR?

Dr. Erdinç Yılmaz, aslen Adanalı olup, 1976'da Karaisalı'da doğdu. İlkokulu Dailer Köyü İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi, Akören Ortaokulu ve Akören Lisesinde okudu.

1992'de Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi ve buradan 1996'da mezun oldu. Bir yıl süreyle Van'ın Başkale ilçesinde Öğretmen olarak çalıştı. Bu esnada Turizm Bakanlığının açmış olduğu Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında başarılı olarak, iki yıl süreyle Turizm Bakanlığında Bakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

2000'de İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavlarına girdi ve başarılı olarak; ideali olan, Mülki İdare Amirliği mesleğine 'Niğde Kaymakam Adayı' olarak başladı. Niğde'de Vilayet, Altunhisar İlçesinde Kaymakam Refikliği stajından sonra; Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasisi kursu, ODTÜ'de İngilizce kursuna katıldı. Ordu-Akkuş ve Kayseri-Sarıoğlan ilçelerinde 'Kaymakam Vekili' olarak görev yaptı. Yurtdışı stajını dokuz ay süreyle İngiltere-Londra Middlesex Üniversitesinde yaptı. Yurtdışından döndükten sonra Afyon-Evciler ilçesinde 'Kaymakam Vekili' olarak görev yaptı. 3 Kasım 2003'te 88. Dönem Kaymakamlık kursuna katıldı. Kaymakamlık stajını başarı ile tamamlayarak Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi Kaymakamı olarak atandı. 16.03.2004-17.10.2005 tarihlerinde Güzelyurt Kaymakamı, 27.10.2005-15.10.2007 tarihlerinde; 'Malatya-Doğanyol' Kaymakamı, 16.10.2007-22.08.2008 tarihlerinde; 'Elazığ-Karakoçan Kaymakamı' olarak görev yaptı.

2006-2008 yıllarında İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 25.08.2008-23.09.2011 tarihlerinde 'Kayseri-İncesu Kaymakamı'; 24.09.2011-04.09.2014 tarihlerinde 'Diyarbakır-Ergani Kaymakamı' olarak görev yaptı. 28 Aralık 2013'ten itibaren yaklaşık iki ay süreyle Avustralya'nın Sydney, Canberra ve Melbourne şehirlerinde Avustralya'nın devlet yönetim sistemiyle ilgili seminerlere katıldı. Görev yapmış olduğu İllerin Valileri tarafından çok defa taltif edilmiş olup; beş adet Takdirname Belgesi, on adet Başarı Belgesi ve üç adet Üstün Başarı Belgesi bulunmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında, 21.12.2017 tarihinde Doktora Programını tamamlayarak 'Maliye Doktoru' unvanı aldı. İçişleri Bakanlığının 30.11.2016 tarih ve 2016/3 sayılı kararıyla 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği' statüsüne yükseltildi.

10 Ocak 2018'de, İçişleri Bakanlığı ile Türk İdareciler Derneğince belirlenen; Başarılı İdareci Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak 'Yılın Kaymakamı' seçildi.

04.09.2014-17.09.2018 tarihlerinde Sivrihisar Kaymakamı olarak görev yaptı. 26.11.2018 tarih ve 18722 sayılı karar ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak tarafından maaşla ödüllendirildi. 01.09.2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 'Tepebaşı Kaymakamı' olarak atandı.

Aynı zamanda 08.10.2018-24.09.2019 tarihleri arasında Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda; en başarılı kaymakam seçilmiş olup, 19.10.2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle "Yılın Kaymakamı" ödülü verildi. 18.09.2018-17.06.2020 tarihleri arasında 'Tepebaşı Kaymakamı' olarak görev yaptı.

2023 Vizyon Teşkilatı tarafından 10 Ocak 2022'de Marka Vali ödülü ile ödüllendirildi.

ÖZEL YAŞAMI

Dr. Erdinç Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.