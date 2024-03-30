Osmaniye’de 4 araçta 34 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:39

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:39

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda yaptıkları uygulama sırasında bir minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ancak ihtara uymayan sürücü, bir süre sonra minibüsü bir akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtı. Minibüste yapılan kontrolde 15 kaçak göçmen yakalandı. Olay Yeri İnceleme ekibinin parmak izi çalışmasıyla tespit edilen sürücü Turan Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yine aynı uygulama noktasında, ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobilini personelin üzerine sürerek kaçan sürücü de kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 5 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 suç kaydı bulunan sürücüsü Jamal A. gözaltına alındı.

Uygulamada, 2 farklı otomobilde toplam 14 kaçak göçmen daha yakalandı. Araç sürücüleri Muhammet R. ve Bessem M., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücüleri Suriye uyruklu Jamal A., Muhammet R. ve Bessem M. tutuklanarak cezaevine konulurken, minibüs sürücüsü Turan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçlarda yakalanan toplam 34 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 4 araca el konularak yeddi emin otoparkına çekildi.