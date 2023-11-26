Osmaniye'de acı olay: Motosikletin çarptığı engelli yurttaş can verdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı engelli bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:17
Osmaniye'de acı olay: Motosikletin çarptığı engelli yurttaş can verdi
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Düziçi ilçesine bağlı Şehit Ali Gökçe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, Y.E.Ç. yönetimindeki motosiklet caddede seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Levent Ceren’e çarptı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceren olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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