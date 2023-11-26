Osmaniye'de acı olay: Motosikletin çarptığı engelli yurttaş can verdi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı engelli bir kişi hayatını kaybetti.
Düziçi ilçesine bağlı Şehit Ali Gökçe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, Y.E.Ç. yönetimindeki motosiklet caddede seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Levent Ceren’e çarptı.
KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceren olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Akşener'den çarpıcı istek!
- 2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler