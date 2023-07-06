Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Osmaniye'de depremlerde ağır hasar alan bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 18:05
Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve moloz kaldırma işlemleri sürüyor.

İş makineleriyle yıkımına başlanan Esenevler Mahallesi'ndeki dokuz katlı Erat Apartmanı'nda çalışmalar bugün de sürdü. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgedeki incelemelerinin ardından dün açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, kentte 8 bin 809 ağır hasarlı bina olduğunu ve 1,5 ay içinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.


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