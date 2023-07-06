Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:51
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler...

6 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:07:16 -.-  2.0  -.-   KUCUKSIR-(KAHRAMANMARAS)                          

08:15:26 -.-  1.4  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                      

08:11:52 -.-  1.8  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

08:02:40 -.-  2.1  -.-   KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)                        

07:59:56 -.-  1.9  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

07:53:32 -.-  2.5  -.-   SAHNAHAN-(MALATYA)                                

07:41:22 -.-  2.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

07:22:23 -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        

07:12:50 -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

06:56:57 -.-  1.9  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

06:40:43 -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        

06:39:46 -.-  2.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

06:37:26 -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

06:27:41 -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

06:16:21 -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

06:09:21 -.-  1.7  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

06:07:34 -.-  2.1  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

05:28:38 -.-  1.7  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

05:27:27 -.-  1.3  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      

04:35:22 -.-  1.5  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

04:34:26 -.-  0.9  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           

04:22:30 -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

04:20:48 -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

04:10:17 -.-  2.2  -.-   CAN-KARAKOCAN (ELAZIG)                            

03:43:16 -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        

03:19:16 -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

03:15:18 -.-  2.1  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           

03:00:49 -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

02:54:30 -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        

02:49:40 -.-  2.4  -.-   FAYDALI-IMAMOGLU (ADANA)                          

02:41:44 -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

02:40:28 -.-  2.9  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

02:36:11 -.-  1.9  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

02:27:55 -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        

02:21:18 -.-  2.1  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

02:16:14 -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

02:06:39 -.-  2.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

02:03:14 -.-  3.4  -.-   YUNANISTAN                                        

01:36:30 -.-  2.2  -.-   OREN-AKCADAG (MALATYA)                            

01:25:25 -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

00:48:23 -.-  1.8  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

00:41:18 -.-  2.2  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          

00:31:28 -.-  2.3  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            

00:29:24 -.-  1.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

00:13:37 -.-  1.8  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                 


deprem depremler son deprem Son depremler AFAD son depremler Kandilli son depremler Son depremler listesi

İlgili Haberler

Depremin üzerinden 5 ay geçti: Sorunlar çığ gibi

Depremin üzerinden 5 ay geçti: Sorunlar çığ gibi
Deprem bölgesinde dikey mimari ısrarı!

Deprem bölgesinde dikey mimari ısrarı!
Depremde yıkılan binalara ilişkin 49 tutuklama

Depremde yıkılan binalara ilişkin 49 tutuklama

En Çok Okunan Haberler