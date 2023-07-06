Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:51

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:51

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Temmuz'da meydana gelen depremler...

6 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:07:16 -.- 2.0 -.- KUCUKSIR-(KAHRAMANMARAS)

08:15:26 -.- 1.4 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)

08:11:52 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

08:02:40 -.- 2.1 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)

07:59:56 -.- 1.9 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:53:32 -.- 2.5 -.- SAHNAHAN-(MALATYA)

07:41:22 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

07:22:23 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN

07:12:50 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

06:56:57 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

06:40:43 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN

06:39:46 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:37:26 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

06:27:41 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

06:16:21 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

06:09:21 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

06:07:34 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

05:28:38 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

05:27:27 -.- 1.3 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

04:35:22 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

04:34:26 -.- 0.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

04:22:30 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

04:20:48 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

04:10:17 -.- 2.2 -.- CAN-KARAKOCAN (ELAZIG)

03:43:16 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN

03:19:16 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

03:15:18 -.- 2.1 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)

03:00:49 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

02:54:30 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN

02:49:40 -.- 2.4 -.- FAYDALI-IMAMOGLU (ADANA)

02:41:44 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

02:40:28 -.- 2.9 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:36:11 -.- 1.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

02:27:55 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

02:21:18 -.- 2.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:16:14 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

02:06:39 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:03:14 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN

01:36:30 -.- 2.2 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA)

01:25:25 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

00:48:23 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

00:41:18 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

00:31:28 -.- 2.3 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

00:29:24 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

00:13:37 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)