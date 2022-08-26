Osmaniye'de akaryakıt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 ölü

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:57

Feci kaza, gece saatlerinde otoyol çıkış turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Gaziantep'e giden Bilal Çircir yönetimindeki 27 YP 013 plakalı akaryakıt yüklü tanker, aynı yöndeki TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kaza sonrası yola dökülen yakıt alev alıp, yanmaya başladı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tankere sıkışan sürücü Bilal Çircir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.