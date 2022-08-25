Çanakkale Boğazı’nda tanker ile motor yat çarpıştı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 22:51

Kaza 20.45 sıralarında Çanakkale Boğazı’nın Burhanlı mevkisi yakınlarında meydana geldi. Rusya’dan Yunanistan’a seyir halinde olan Rusya bayraklı 140 metre uzunluğunda 6 bin 167 metrik ton fuel oil yüklü olan Karakuz isimli tanker, Burhanlı mevkisi önlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu motor yat ile çartıştı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli römorkörü ve KEGM-9 Botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çatışmada can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken, kirlilik de tespit edilmedi. Motor yatın direğinin kırıldığı ve baş kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. KEGM-9 Botu, hasar gören yatı Gelibolu tersanesine çekerken, tanker ise Karanlık Liman mevkisinde demirletildi.