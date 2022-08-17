Tanker yangını nedeniyle kapatılmıştı: Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı. Önceki gün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan tanker, alev alarak yanmaya başlamış; bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmuştu.

AA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:51
Tanker yangını nedeniyle kapatılmıştı: Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı
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Yalnızca Tüneli'nde U.B. idaresindeki 74 BB 821 plakalı sıvı çimento yüklü tankerin yanması sonucu kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda, Karayolları ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Jandarma ekipleri, yeniden trafiğe açılan yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçişe izin veriyor.

Aydınlatma sisteminin devre dışı kaldığı tünelde onarım çalışmaları başlatıldı.

TANKER ALEV ALMIŞTI

16 Ağustos Salı günü, Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan tanker alev alarak yanmaya başlamış, bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.


Yangın kocaeli Tanker

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