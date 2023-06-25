Osmaniye'de feci kaza... Otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü

Yayınlanma: 25.06.2023 - 06:25

Güncelleme: 25.06.2023 - 06:26

D-400 karayolu, Osmaniye- Düziçi istikametinde, saat 22.30 sıralarında; kent merkezinden, Düziçi istikametine gitmekte olan Ersin Kar yönetimindeki 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı şeride geçip beton bariyere çarptı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.