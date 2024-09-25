Solun asıl sorunu: Solmuş gibi rol yapan sahtekârlar!

25 Eylül 2024 Çarşamba

Pazartesi günü İngiliz İşçi Partisi’nin Liverpool’daki konferansında Maliye Bakanı Rachel Reeves, “Değişim Başlıyor” yazan bir panonun önünde konuşurken genç bir İşçi Partili ayağa kalkıp bağırdı: “Hâlâ İsrail’e silah satıyoruz, ben değişim için oy verdiğimizi sanmıştım!”

Bunun üzerine Reeves konuşmasını kesip memnuniyetsizliğini belirten bir şekilde bakarken güvenlik görevlileri katılımcıların arasına dalıp protestocuyu boynundan yakaladı ve yaka paça dışarı attı. Salondaki yuhalamaların ve alkışların arasında ses tonunu yükselten Reeves bağırdı: “Bu değişen İşçi Partisi’dir ve İşçi Partisi emekçileri temsil eden bir değişim partisidir, protesto partisi değil!”

Salondaki delegelerin alkışlarıyla karşılanan bu sahne, hangi ülkede olursa olsun, adı İşçi Partisi olan bir parti için utanç sahnesidir!

İsrail’e tüm silah satışlarının durdurulmasını talep eden protestocuya uygulanan muamele, 2005’te Irak’taki savaşı protesto ettiği için konferanstan uzaklaştırılan İşçi Partili üyeyi akla getirdi kuşkusuz. O dönemde Irak’ta kitle imha silahları yalanıyla Irak’ı işgal eden ve yüz binlerce insanın katledilmesine yol açanlar, bugün de İsrail’in destekçileri olarak tarihi rollerini yerine getiriyor!

İSRAİL’İN İŞÇİ PARTİLİ DOSTLARI

Aslında Keir Starmer geçen temmuzda başbakan olduktan sonra partide yetkili konumlara getirilenlerin siyasi geçmişlerine bakınca, olanlara şaşırmamalı. Rachel Reeves gibi Birleşik Krallık’ın Merkez Bankası olan Bank of England’da kariyer yapmış bir siyasetçinin işçi sınıfını temsil edeceğini düşünmek hatadır.

Aynı kişi, Kasım 2023’te İskoç Ulusal Partisi’nin Birleşik Krallık parlamentosuna sunduğu Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan bir önergeyi desteklemeyip çekimser oy kullandı. Üstelik Reeves, parlamentoda İsrail’in İşçi Partili Dostları grubunun da başkan yardımcısı!

Ya İşçi Partili Başbakan Keir Starmer’ın bu konudaki geçmişi nasıl?

O da aynı grubun destekçisi, o da partisinin ana muhalefette olduğu Kasım 2023’teki oylamada ateşkes isteyen önergenin desteklenmemesini istedi ve ateşkes çağrısını onaylayan gölge bakanların görevden alınacağının sinyalini verdi. Hem Reeves hem de Starmer, her ikisi de bugüne kadar İsrail lobilerinden maddi destek alan isimler.

SUÇ ORTAKLIĞI PARTİSİ!

Liverpool’daki olay, siyasetçiler sokağın sesini dinlemediğinde, politikalarını çıkar ilişkilerine dayanarak oluşturduğunda, nasıl halkın tersine davranabildiğini de kanıtlıyor. Reeves sokağın sesini dinlese, İşçi Partisi konferansı arifesinde Liverpool’da düzenlenen Filistin yanlısı mitingde atılan sloganları duyardı.

Protesto olayından iki gün önce on binlerce gösterici, Liverpool’da toplanmış ve İngiltere’nin İsrail’e verdiği askeri desteğin derhal sona erdirilmesi ve İşçi Partisi’nin Gazze’de devam eden soykırıma karşı harekete geçmesi çağrısında bulunan yürüyüşe katılmıştı.

İsrail’e gelişmiş bir ticaret anlaşması vaat etmek yerine yaptırım uygulamayan, İsrail’e silah satmak yerine silah ambargosu uygulamayan hiçbir parti sol sayılmamalı, işçi kesimini temsil ettiği iddialarına, solmuş gibi davranmasına göz yumulmamalı, gerçekler cesur protestocu gibi yüzlerine vurulmalı. Nasıl ki NATO destekçisi bir sol olamazsa, İsrail destekçisi bir sol da olamaz.

Filistin’de soykırıma yol açan bir politikayı protesto ettiğinizde, sizi yaka paça dışarı attırıp “Artık protesto partisi değiliz” diyenler, olsa olsa bir suç ortaklığı partisidir!