Osmaniye’de jandarmadan 'terör' operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye’de jandarma ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de jandarmadan 'terör' operasyonu: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:00

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, Suriye’de IŞİD silahlı terör örgütü propagandası yapan ve faaliyet yürüten Suriye uyruklu M.S.’nin kaldığı adres belirlendi. Şüphelinin Bahçe ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #IŞİD

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