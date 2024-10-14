Aydın'da feci kaza! Otobüs ve minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti veren otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
T.Ü. (56) idaresindeki 09 P 5535 plakalı servis otobüsü, Novada Kavşağı mevkisinde M.K'nın (54) kullandığı 09 P 2513 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki yolculardan 10'u yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Servis otobüsü #otobüs
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