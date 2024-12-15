Osmaniye'de korkutan yangın: 1 kişi öldü!

Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de korkutan yangın: 1 kişi öldü!
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:01

Ulaşlı Mahallesi 11518 Sokak'taki müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Kerem Akoluk'un (27) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akoluk'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Etiketler: #osmaniye #Yangın #ev

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