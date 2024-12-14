Bayrampaşa'da 4 katlı binada yangın paniği: Alevler tüm daireyi sardı!

Bayrampaşa’da 4 katlı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bayrampaşa'da 4 katlı binada yangın paniği: Alevler tüm daireyi sardı!
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:54

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta saat 16.30 sıralarında 4 katlı binanın 3’ncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

ALEVLER YÜKSELDİ

Kısa sürede tüm daireyi saran yangından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #Yangın #bayram

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