Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu
Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Osmaniye merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yıkım kararı bulunan Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkılması için inşaat sürecinde olan Atatürk Ortaokulu'na gelen hizmetli binada kötü bir koku aldı.
Bunun üzerine okulun içerisine giren hizmetli, okulun birinci katında bulunan tuvalette çürümüş halde cesetle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından şahsın cesedi olay yerinde hazır bekletilen cenaze nakil aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Duvardaki yazılar dikkat çekti