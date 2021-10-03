Osmaniye'de, nişanlı bir çift katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen muhtarın kurşunuyla yaralandı
Osmaniye'de düzenlenen bir düğüne giden Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), düğüne gelen muhtarın havaya ateş açmak isterken yere düşen tabancasından çıkan kurşun sonucu yaralandı. Muhtar gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 26 yaşındaki Cennet Erdoğan ve nişanlısı 27 yaşındaki Mehmet Özdemircioğlu, katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen Muhtar Emre O.G.'nin tartışma sırasında yere düşetabancasından çıkan kurşunla yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Döğenli Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde meydana geldi. Düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre O.G., tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. Bu sırada çevresindeki vatandaşlar da engel olmaya çalıştı. Muhtarın tabancası tartışma sırasında yere düştü. Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı. Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili, Muhtar Emre O.G. gözaltına alındı.
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