Batman'da orman yangını: 750 dönüm yandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saat süren çalışma ile söndürüldü, 750 dönüm alan zarar gördü.
Kıra Dağı mevkisindeki mesire alanına yakın ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede yayıldı. İhbar sonrası yangına, 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 750 dönüm alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'