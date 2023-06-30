Batman'da orman yangını: 750 dönüm yandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saat süren çalışma ile söndürüldü, 750 dönüm alan zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:31
Batman'da orman yangını: 750 dönüm yandı
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Kıra Dağı mevkisindeki mesire alanına yakın ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede yayıldı. İhbar sonrası yangına, 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 750 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Yangın batman

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