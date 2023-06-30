Batman'da orman yangını: 750 dönüm yandı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:31

Güncelleme: 30.06.2023 - 17:31

Kıra Dağı mevkisindeki mesire alanına yakın ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede yayıldı. İhbar sonrası yangına, 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 750 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.