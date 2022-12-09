Osmaniye'de orman yangını!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İHA
09 Aralık 2022 Cuma, 09:22
Osmaniye'de orman yangını!
Abone Ol google-news

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi, Çörtük mevkisinde, saat 21.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden çevredekİ yurttaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. 

Ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

2 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapılıyor.


osmaniye ormanlık alan orman yangını Orman

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler