Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi, Çörtük mevkisinde, saat 21.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden çevredekİ yurttaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.
2 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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