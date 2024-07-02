Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.
Ekipler alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.
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