Osmaniye'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Evdeki aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:35
Osmaniye'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren bu yolla haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Merkez Esenevler Mahallesi’nde, şüpheliye ait adreste özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada; satışa hazır 5 parça halinde 101,93 gram bonzai, 8 parça halinde 13,85 gram metamfetamin, metamfetamin kullanım aparatı pipe, uyuşturucu paketlemede ve yapımında kullanılan materyal ile malzemeler, 5 sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek ile 6 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.


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