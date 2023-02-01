Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:06

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 12:07

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından şafak vakti belirlenen 16 adrese baskın yaptı. 150 polisin katıldığı 'Susam' adı verilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Drone destekli ve narkotik köpek 'Larissa'nın kullandığı operasyonda; şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Aramada, bebek bezi içine gizlenmiş 30 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satışı yapılan 100 hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.