Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:06
Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından şafak vakti belirlenen 16 adrese baskın yaptı. 150 polisin katıldığı 'Susam' adı verilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Drone destekli ve narkotik köpek 'Larissa'nın kullandığı operasyonda; şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Aramada, bebek bezi içine gizlenmiş 30 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satışı yapılan 100 hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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