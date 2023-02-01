Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından şafak vakti belirlenen 16 adrese baskın yaptı. 150 polisin katıldığı 'Susam' adı verilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Drone destekli ve narkotik köpek 'Larissa'nın kullandığı operasyonda; şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Aramada, bebek bezi içine gizlenmiş 30 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satışı yapılan 100 hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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