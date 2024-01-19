FETÖ'den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıldır aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç pilot üsteğmen F.T., başkasına ait sahte kimlikle yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:03
FETÖ'den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer alan ve 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç pilot üsteğmen F.T.'nin Etimesgut ilçesinde saklandığı belirlendi.

F.T., operasyonla, saklandığı evde yakalandı. F.T.'nin yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T., tutuklandı. 


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