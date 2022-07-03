Osmaniye'de serinlemek için kanala giren Murat, boğuldu
Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için su kanalına giren 17 yaşındaki Murat Gönül'den acı haber geldi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Murat Gönül (17), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, 3 Temmuz Pazar günü 12.30 sıralarında Göçmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Murat Gönül, akıntıya kapıldı.
Gönül’ün çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.
KURTARILAMADI
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gönül’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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