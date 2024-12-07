Osmaniye'de TIR baskını! Valizden 21.7 kilo 'uyuşturucu' çıktı
Osmaniye’de durdurulan TIR'da valiz içerisinde 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü Bedevi D. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Bu çerçevede oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek Pars ile birlikte yapılan aramada, çekicide gizlenmiş şekilde bulunan valiz içerisinde 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Bedevi D. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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